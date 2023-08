MESTRE - Loro “giocheranno” ma, una cosa è certa, dentro all’ex cinema abbandonato non si scherzerà più. La Novum Srl di Mestrino (Padova), proprietaria dell’ex multisala di via Colombara chiuso nel maggio del 2022 dall’ultimo gestore (la catena Notorious, mentre prima faceva parte di CineStar e poi di Uci Cinemas), ha dato il via libera all’affidamento in comodato d’uso dell’edificio all’associazione sportiva amatoriale mestrina per il gioco del softair “Nucleo Ombra Sat”. Un modo - si spera - per fermare le scorribande di vandali e di giovanissimi, tra cui molti minorenni, che hanno distrutto ogni cosa all’interno dell’ex cinema, continuando tuttora ad entrare nel complesso. Anche se, d’ora in poi, quando verranno trovati sul posto, saranno tutti denunciati.



STOP AI RAID

Il softair è uno sport-gioco “di ruolo” che simula, tramite attrezzature, tattiche e strategie anche militari il combattimento tra fazioni opposte, che devono conquistare obiettivi prefissati realizzando il maggior punteggio possibile. Il “Nucleo Ombra Sat” (sito web www.softairvenezia.it) aveva messo gli occhi sull’ex cinema meno di un mese fa, sulla scorta di esperimenti riusciti ad altri gruppi di softair, come nel caso dell’ex Mercato ortofrutticolo di via Torino dove questa attività ha allontanato i bivacchi degli sbandati. «Grazie alla disponibilità della proprietà - spiega Matteo Serafini dell’associazione mestrina - abbiamo compiuto quattro sopralluoghi in queste settimane di agosto e, tre volte su quattro, abbiamo trovato dentro dei ragazzini. Piccoli gruppetti, di 16-17 anni come di 20 o 21, oppure una coppia di morosi, entrati dentro attraverso buchi scavati nei muri o addirittura dal tetto. I più giovani ci hanno detto che si comprano gli hamburger al McDonald’s della Nave de Vero per poi mangiare nell’ex multisala». Dove, davvero, è stata distrutta ogni cosa. «È veramente una devastazione - aggiunge Serafini -. Ogni volta che siamo andati abbiamo trovato altri “varchi” aperti per entrare dentro. Ci sono segni di incendi anche vicino alle sale cinema, con cassonetti riempiti e dati a fuoco. Non riesco a capire con che gusto, per quale motivo hanno fatto tutto questo».



DENUNCE IN ARRIVO

Il Nucleo Ombra Sat si è dunque preso l’impegno di gestire l’ex cinema chiudendo tutte le aperture, mantenendo l’area esterna in condizioni decorose e ripulire progressivamente gli interni dove vi sono i resti delle devastazioni dei vandali. Ma, soprattutto, con le “battaglie” ed esercitazioni («anche se non siamo dei “Rambo”) alle quali partecipano anche agenti delle forze dell’ordine, il gruppo garantirà un presidio fondamentale sul posto per evitare ulteriori accessi dei ragazzini. «Quelli che abbiamo già incontrato li abbiamo già avvisati - riprende Serafini -, mentre nei confronti di quanti troveremo qui in futuro da adesso in avanti scatteranno le denunce attraverso i nostri avvocati. È questo quello che serviva anche alle forze dell’ordine che sono intervenute più volte in questi mesi, ma sarebbe fondamentale che intervenissero anche i genitori nei confronti dei loro figli». «È chiaro che questa non è la soluzione per questo ex cinema - dicono dalla proprietà -, ma almeno così proviamo a non farlo diventare anche un problema sociale».