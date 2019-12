di Davide Tamiello

TESSERA (VENEZIA) - Qualcosa non va. Passi le multe ai cittadini , che possono essere stati incauti o distratti, non aver letto (o interpretato nel modo giusto) i cartelli o aver calcolato male il tempo di entrata e uscita dalla zona rossa. Loro, in fin dei conti, in aeroporto ci vengono occasionalmente, l’errore può capitare a chiunque.Se peròche lavorano all', che pagano unannuale per avere una propria area di sosta all’interno dell’area aeroportuale e che, per ovvie ragioni, conoscono a menadito la segnaletica e le tempistiche della zona a traffico limitato istituita a ottobre, un problema nei controlli ci deve pur essere. Qualche giorno fa era emerso il caso degli autisti ncc (noleggio con conducente), che si erano rivolti ad Adico (associazione difesa consumatori) e avevano presentato ricorso al prefetto perché si erano visti recapitare in blocco una sfilza di sanzioni per sosta all’interno della Ztc. Adesso tocca ai: sono circa una ventina le multe arrivate in questi giorni. «I tassisti non sono contrari alla zona a traffico controllato - specifica il segretario della Cgia di Mestre, Paolo Zabeo - ma quelle decine di contravvenzioni sono ingiuste, creano disagi inutili a chi lavora».