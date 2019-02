Quattrocento multe al giorno: così il Comune accumula un tesoretto di 9 milioni

di Davide Tamiello

MESTRE- Ogni giorno 400 automobilisti, a Mestre e dintorni, corrono più del dovuto. I dati sulle multe per eccesso di velocità staccate dalla Polizia locale nel 2018 parlano chiaro: stando al report dei vigili, infatti, le sanzioni per questa (assai comune) infrazione al codice della strada nell'anno appena trascorso sarebbero state 146.351. Meno, a dire il vero, rispetto all'exploit del 2017, quando le multe erano arrivate ad essere addirittura 165.883, cifra che aveva fatto registrare un +30% rispetto al 2016. E di queste, gran parte sono quelle sul Ponte della Libertà.Questa, però, non è una novità, anche se effettivamente il nuovo dispositivo, installato all'altezza del Vega un anno fa, ha dato il suo contributo alla causa.