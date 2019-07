Multe false sul parabrezza delle auto: scoperto l’autore

di Luisa Giantin

Multe false a: identificato e denunciato alle autorità competenti il responsabile mentre restano ancora ignote le motivazioni del gesto. La scorsa settimana sul Gazzettino avevamo segnalato come a Marano in prossimità di piazzale Vedoà vicino alle scuole di Marano, fossero state elevate delle multe “sospette” e che, uno dei multati, rivolgendosi alla Polizia municipale, avesse scoperto come il foglio trovato nel parabrezza dell’auto fosse stato contraffatto, e al seguito del quale aveva anche sporto denuncia contro ignoti.