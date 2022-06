Operazione anti bazar tra le calli: 15mila euro di multe per esposizione abusiva di merce

VENEZIA - Quindicimila euro di sanzioni amministrative e 20 verbali di contestazione per irregolarità nell'esposizione della merce da parte di altrettanti punti vendita in Ruga degli Oresi. Questo il bilancio della nuova operazione condotta dal Nucleo di Polizia delle Attività produttive del Centro Storico nella giornata di martedì 31 maggio. Si tratta del secondo intervento negli ultimi dieci giorni. Nel corso del precedente controllo erano stati elevati 17 verbali da 500 euro ciascuno, un verbale da cinquemila euro e 8 verbali di diffida. «Allo stato odierno - si legge nella nota del Comando - nessun punto vendita risulta più ulteriormente diffidabile. Si procederà pertanto, in caso di reiterazione delle irregolarità espositive, a comminare ulteriori sanzioni pecuniarie» .