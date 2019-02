Carnevale di Venezia 2019: blocchi, sensi unici e divieti... e chi sgarra si prende la multa

VENEZIA - Sanzione da 25 a 500 euro per chi non rispetterà le istruzioni dei vigili durante il Carnevale. Marco Agostini, comandante della polizia locale, ha emanato un'ordinanza che dispone misure a tutela della circolazione pedonale nel centro storico di Venezia.



In caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalle manifestazioni e degli spettacoli del Carnevale (tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale), il personale della polizia locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo con l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone in cui la presenza e il transito di persone potrebbe creare pericolo alla pubblica incolumità.

