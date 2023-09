Lido, raffica di multe alle automobili sulle strade della Mostra

LIDO DI VENEZIA - Una raffica di multe per auto in divieto di sosta e l'arrivo del carro attrezzi che rimarrà fisso in isola per tutto il periodo del festival per intervenire su richiesta.

Alla Mostra del cinema la polizia locale, così come tutte le forze dell'ordine, sta presidiando non solo la Cittadella del cinema, ma anche gli altri punti strategici dell'isola: piazzale Santa Maria Elisabetta e le altre zone che sono affollate di auto e rischiano di creare problemi al traffico, proprio perché l'area della Mostra è zona pedonale. Di fatto tutto il traffico è convogliato in un'unica via principale, via Sandro Gallo. E questo, inevitabilmente comporta rallentamenti e intasamenti nelle ore di punta. Perciò i vigili, nei giorni precedenti alla kermesse, hanno svolto un'azione informativa della popolazione che continua anche in questi giorni.



PREVENZIONE

Sono scattate però anche le contravvenzioni, soprattutto nelle zone limitrofe della casa della Mostra. Il carro attrezzi sta lavorando bene e questo ha confermato l'importanza di questo mezzo non solo durante il festival, ma per tutto l'anno, anche se la pressione sulla viabilità ovviamente diminuisce. L'opera informativa della polizia locale ha comunque dato buoni frutti nella prevenzione. La Cittadella del cinema è super sorvegliata speciale da tutte le forze dell'ordine 24 ore su 24. E anche la Guardia di finanza sta effettuando dei controlli a tappeto nei locali, ristoranti, bar e negozi, circa l'emissione degli scontrini fiscali dopo gli acquisti. Dal presidio delle forze dell'ordine all'accoglienza degli ospiti, il Lido sta cercando di proporre il suo meglio. Il Consorzio Venezia e il suo Lido, presieduto da Michela Cafarchia, raccoglie il suggerimento di Antonio Moressa, vicepresidente di Confartigianato Venezia che proponeva, per l'anno prossimo, l'esperienza di "Lido in Mostra". "E' vero, certamente il prossimo anno cercheremo di riproporla - dice Cafarchia - tutti noi abbiamo il ricordo di quelle bellissime fotografie e materiale storico che ci aveva dato la Biennale. Come Consorzio quest'anno stiamo collaborando da settimane, con una nostra dipendente, Marta Pomponio, che supporta l'ospitalità di Biennale. Abbiamo rinnovato alcune piccole attenzioni per i nostri ospiti, ma quest'anno non ci sarà il nostro Premio. Lo riproporremmo il prossimo anno in grande stile insieme a tutte le categorie". A proposito di premi collaterali, che celebrano il legame tra il Lido e il festival, l'associazione culturale Mostralido ha premiato il ministro ai Beni culturali sulla terrazza dell'Excelsior. A consegnare un leone d'argento il presidente Luca Pradel, coadiuvato dal vicepresidente, avvocato Francesco Mario d'Elia e dal consigliere Giorgio Molini (nella foto): "Divulgatore culturale - si legge nella motivazione - professionista sempre scrupoloso, attento, curioso e lungimirante. Premio per il suo costante impegno e passione nella valorizzazione di Venezia. Viva la Biennale di Venezia."



SALUTE

Alla Mostra arriva anche la prevenzione. Oggi e domani due giornate dedicate alla prevenzione cardiologica grazie all'iniziativa degli "Amici del Cuore", in collaborazione con il reparto di Cardiologia dell'ospedale civile diretto dal primario dottor Giuseppe Grassi. Due mattinate in cui, prenotandosi, davanti al Cubo Rosso in lungomare Marconi sarà possibile sottoporsi gratuitamente a elettrocardiogrammi.