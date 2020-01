Senza patente, con kit da scasso e refurtiva a bordo: 22enne multato di 8.700 euro

MESTRE - Incappa in un controllo della polizia mentre è in auto in giro per la città e finisce indagato per una serie di reati penali e colleziona sanzioni amministrative per qualcosa come 8.700 euro. È il “regalo” portato dalla Befana a un ventiduenne di Mestre giusto alla vigilia dell’Epifania. Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti per furto, quando si è visto mostrare la paletta dell’alt dagli agenti della Volante, deve aver pensato che quella non era proprio la sua serata fortunata. Succede. Specie s nel territorio sono stati potenziati i servizi di pattugliamento per contrastare le razzie a domicilio durante queste feste. L.S., queste le sue iniziali, sapeva bene che di lì a poco il verbale sarebbe stato lungo e articolato viste tutte le regole che aveva infranto.

AL VOLANTE

A partire dalla guida senza patente. E non tanto perché gli fosse scaduta o gli fosse stata ritirata. Bensì più banalmente, o gravemente, per il semplice motivo che lui la patente non l’aveva mai conseguita. E quindi altrettanto banalmente, o gravemente, al volante di qualsiasi vettura non si sarebbe mai dovuto mettere. E passando dal conducente alla Fiat Stilo su cui si trovava ecco allungarsi la lista degli addebiti. La macchina era priva di copertura assicurativa e risultava non revisionata. Una sorta di “mina” vagante che per fortuna è stata disinnescata prima che venisse coinvolta seppur in un tamponamento con meri danni ai mezzi.

NELL’ABITACOLO

Ma non è finita qui. Dato che dalle sanzioni ai sensi del Codice della strada si è passati ancor più ai rilievi penali. Nell’abitacolo e nel bagagliaio, infatti, i poliziotti hanno trovato non solo il kit dello scassinatore ma anche una serie di oggetti catalogati, dopo successivi accertamenti, come refurtiva. Nel dettaglio. Sotto sequestro, insieme alla Fiat, sono finiti due coltelli, uno dei quali con lama ricurva, una punta da trapano e forbici da elettricista. Inoltre un hard disk e alcuni documenti di cui il legittimo proprietario aveva denunciato il furto alcuni giorni prima dopo aver trovato la sua utilitaria scassinata. Il conto? L.S. è stato denunciato per ricettazione, guida senza patente e porto di oggetti atti a offendere, e chiamato a pagare, appunto, una multa di 8.700 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA