MESTRE - Il tempo è denaro, recita il proverbio. Lo sa bene - suo malgrado - il titolare di un bar di via Palazzo che per un giorno di ritardo nel pagamento di una multa relativa alla Tari si è vista addebitato un’imposta di 17 centesimi, più una sanzione di 45 euro, più 2,63 euro di costi di riscossione. Il tutto moltiplicato per quattro, come le rate della sanzione originaria da pagare, per un totale (spese di notifica incluse) di 202,5 euro. Una vicenda paradossale che Ettore Grandesso, gestore del locale che porta il suo nome a due passi dal municipio di Mestre, ha scoperto il 30 dicembre quando gli è stata notificata l’ingiunzione di pagamento da Veritas. «Mi hanno fatto un regalo per Capodanno», scherza al telefono. Tutto nasce da un calcolo errato, anzi due. Il primo lo aveva scoperto quando, dopo avere rilevato il locale da un altro gestore, aveva dichiarato 21 metri quadrati (come risultava dagli atti di cessione) di plateatico anziché 24, per il calcolo della Tari. Un errore in buona fede, spiega, per sanare il quale gli era arrivato un avviso di pagamento di circa 200 euro, complessivi delle quattro rate arretrate della tassa asporto rifiuti calcolate sul plateatico reale.

«L’avviso mi è stato notificato il 19 settembre - racconta Grandesso - e avendo due mesi di tempo per pagare ho chiesto alla banca di eseguire il pagamento il 19 novembre». E qui arriva il secondo, fatale errore. Perché di mezzo c’era ottobre, che di giorni ne ha 31, così che il termine per il pagamento in realtà sarebbe scaduto non il 19 ma il 18 novembre. Così, con puntualità asburgica, Veritas non ha potuto fare altro che applicare la legge e notificare a fine anno il ritardato pagamento. Una cifra irrisoria in origine che, moltiplicata per la sanzione e per le quattro rate della tassa, è arrivata appunto a 202,50 euro. Per pagare, questa volta, ci sono 150 giorni di tempo. Ma a questo punto il signor Ettore, con la sua banca d’appoggio, farà bene a contare bene i giorni per non vedersi comminata un’altra sanzione. Il tempo è denaro, ormai l’ha imparato a sue spese.