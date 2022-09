Mugello, cade in gara il 19enne Daniel Da Lio, è in ospedale

FIRENZE - Incidente all'autodromo del Mugello per il pilota di Mirano 19enne Daniel Da Lio del team Gresini Racing che partecipa al Campionato italiano velocità di motociclismo (Civ) nella classe Moto3, durante lo svolgimento del 10/o round stagionale. La scivolata è avvenuta subito dopo il via della gara alla curva Luco a seguito di un piccolo contatto con un avversario. Finito nella ghiaia, il pilota veneziano è stato immediatamente soccorso dai sanitari posizionati lungo il circuito e trasportato al centro medico dell'autodromo. Sottoposto a una tac di controllo, al 19enne è stato riscontrato un trauma toracico e un leggero versamento polmonare. Da Lio, che non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita, è stato portato in elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi per ulteriori accertamenti.