VENEZIA - I lampeggianti dei motoscafi della polizia locale nel cuore della notte e i residenti della zona dei Tre Ponti che - hanno raccontato ieri - sono stati attirati alle finestre «da un trambusto continuo», terminato solo quando gli agenti della Polizia locale veneziana hanno bloccato tre tunisini sui trent’anni, uno dei quali denunciato per spaccio. In tasca, nascoste in una scatola in metallo di caramelle, aveva dieci dosi di cocaina pronte per finire sulle piazze della movida del centro storico, soprattutto quella nella zona tra campo Santa Margherita e San Pantalon.



L’INTERVENTO

I tre nordafricani stavano facendo la spola tra la zona dei Tre Ponti e campo Santa Margherita. Lì gli agenti della polizia locale li hanno notati mentre si muovevano senza sosta, sempre alla ricerca di contatti tra i giovani seduti ai tavoli dei locali o in piedi in campo. Continui i passaggi dei tre sul ponte che collega Santa Margherita con San Pantalon, crocevia dello smercio di stupefacenti e tenuto d’occhio in maniera particolare dalle forze dell’ordine in servizio per garantire la sicurezza della serata.

Quando il gruppetto, dopo essersi guardato attorno, ha proseguito verso i Tre Ponti, gli agenti hanno deciso di intervenire seguendoli a piedi e chiedendo anche il rinforzo di alcune imbarcazioni in servizio di pattugliamento notturno nei rii del centro storico.



TRAMBUSTO

Appena i tre sono arrivati ai Tre Ponti è scattato il blitz della polizia locale, tra le urla dei tunisini che hanno cercato di scappare. Una volta fermati sono stati perquisiti: due erano la spalla del pusher, che in tasca aveva la scatola di caramelle con le dieci dosi di cocaina, probabile rimanenza di quanto già smerciato nei continui viaggi verso campo Santa Margherita, sede preferita per i propri affari.

Il fatto che il trentenne tunisino non stesse contrattando un affare e che non avesse precedenti per spaccio, ha spinto gli agenti a denunciarlo a piede libero. Ma il sospetto è che gran parte della droga venduta ai ragazzi della movida veneziana passi proprio attraverso gruppi di pusher come quello fermato nella notte tra venerdì e sabato dalla polizia locale.