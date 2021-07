JESOLO - «I primi risultati positivi si sono visti, è andata sicuramente meglio rispetto alla scorsa settimana, ora però servono più rinforzi per le forze dell'ordine».

Ancora una volta il sindaco Valerio Zoggia ha trascorso il sabato sera in piazza Mazzini. Presente in prima linea, ha voluto constatare di persona gli effetti dei controlli, ovvero il presidio delle forze dell'ordine e poi l'attività svolta dagli steward incaricati dal Comune,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati