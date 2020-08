VENEZIA - L’aperitivo non si ferma e le forze dell’ordine cercheranno un modo per correre ai ripari. I metodi non cambieranno: presidi, pattuglie nei punti critici e multe. Efficace o meno, lo si vedrà in seguito. Quel che è certo è che nonostante la nuova ordinanza di Governo e Regione contro gli assembramenti serali non sembra aver arginato la movida veneziana. Le zone in centro storico sono sempre le stesse: . Solo che mentre nei primi due casi gli spazi consentono di giocare sui numeri, e quindi il tanto decampo Santa Margherita, Rialto, fondamenta degli Ormesinicantato distanziamento sociale si può comunque ottenere anche con un elevato numero di presenze, agli Ormesini la questione diventa molto più evidente. Persone ammassate davanti ai locali, senza mascherina, oppure su barchini e ponti. Distanziamento? Al massimo venti centimetri con buona pace, poi, di chi si trova a passare di là. Intendiamoci: tutta salute in tempi normali, un corso per gli aperitivi che non può mancare in ogni città che si rispetti. Nell’era del covid, però, il muro umano diventa inevitabilmente un problema e che in qualche modo dovrà essere gestito, anche perché la curva dei contagi è tutt’altro che piatta e un nuovo lockdown sarebbe quanto di più dannoso per l’economia di una città che dipende principalmente dai suoi visitatori.

«Organizzeremo dei servizi specifici in quelle tre zone - precisa il comandante generale della polizia locale, Marco Agostini - con presidi dedicati. Cosa che, insieme ai carabinieri, stiamo facendo peraltro da mesi». La nuova ordinanza, però, parla chiaro: per quanto piccolo, serve un passo indietro. «I numeri dicono che il virus c’è ancora e che la pandemia non è cosa passata - continua Agostini - abbiamo visto come gli incrementi sono stati collegati in alcuni casi ai rientri dalle vacanze all’estero o dalle badanti rientrate al lavoro dai loro paesi d’origine. Non c’è niente da fare, non ci sono alternative: la gente deve capire che se esce in gruppo per l’aperitivo la mascherina deve metterla. Noi - continua - intensificheremo i controlli ma è difficile applicare la normativa in questi contesto, il rispetto delle distanze e per la salute pubblica deve arrivare dal senso civico di ognuno. Le multe, da sole, non bastano». Secondo il comandante serve un cambio di abitudini. «La gente deve capire che deve organizzarsi la vita in maniera diversa - conclude - non si può andare in pizzeria tutti alla stessa ora, non si può prendere il vaporetto dal Lido tutti alle 19. Serve variare orari e servizi».

A MESTRE

Il metro veneziano verrà applicato anche in Terraferma, questo è certo. Il tema dell’ordinanza verrà trattato martedì dal comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: la prefettura affronterà le linee guida per cercare di arginare anche questa nuova falla nel sistema anti covid. Nello stesso contesto si parlerà anche di mostra del Cinema, il maggior evento di richiamo della stagione per la città. Per quanto riguarda Mestre, ovviamente, la settimana di Ferragosto ha giocato a favore delle istituzioni: la città è semideserta e agli aperitivi è già più difficile parlare di assembramenti, ma da questo weekend si tornerà alla carica con i primi rientri. Calle Legrenzi, piazzale Donatori di Sangue, via Palazzo, via Manin e via Verdi entraranno quindi nel piano di controlli delle forze dell’ordine nella fascia oraria 18-6.

LITORALE

La questura, nel frattempo, ha concentrato le proprie forze sul litorale. L’ultima rissa e la chiusura delle discoteche hanno convinto il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, a potenziare il contingente delle forze dell’ordine a Jesolo. Quella, secondo il capo della polizia lagunare, è la questione più calda e non solo per il rischio di assembramenti: in quest’estate anomala i giovanissimi turisti della capitale del divertimento costiero veneto hanno dato il peggio di loro, spina nel fianco della sicurezza pubblica. I rinforzi della polizia andranno a supportare il già difficile lavoro di polizia locale e carabinieri, concentrandosi in piazza Mazzini, teatro degli ultimi scontri. Ultimo aggiornamento: 08:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA