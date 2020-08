Chi si stava lentamente abituando al ritorno alla normalità dovrà armarsi di pazienza e mascherina se vorrà mantenere il rito dell’aperitivo. Le nuove disposizioni del Governo, infatti, non lasciano scampo e la nuova stretta anti covid sulle serate non riguarda solo le chiusure delle discoteche. Questura e prefettura stanno disponendo il nuovo piano di controlli per le fasce orarie dalle 18 alle 6. Particolare attenzione al centro storico della città e al litorale, che in questo periodo ovviamente hanno una maggior esposizione ai grandi numeri di visitatori e quindi a rischio assembramenti. Le direttive verranno delineate con maggior precisione nel corso di un incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, durante il quale verranno stilate anche le linee guida per lo svolgimento della mostra del Cinema. E proprio in quell’occasione si cercherà di organizzare un sistema integrato di controlli per assicurare il rispetto delle normative anti assembramenti, nel frattempo si cercherà di capire cosa non funzioni e cosa ci sia da correggere. Mercoledì, intanto, tra la Misericordia e gli Ormesini sembrava non aver recepito le nuove direttive: i giovani si sono radunati in massa per l’aperitivo, tanto da rendere difficile il passaggio in fondamenta o sui ponti. Gente ammassata anche sui barchini e pochi con la mascherina (adesso obbligatoria in quella fascia oraria). Più di qualcuno, soprattutto nei locali, ha sottolineato la necessità di maggiori controlli. Chi invece sembra aver preso alla lettera il provvedimento sono i turisti: ieri praticamente tutti giravano in città con la mascherina a coprire correttamente naso e bocca.



FESTA BLINDATA

La prova generale degli eventi con le nuove disposizioni sarà il Summer festival di Mirano. Ieri il Comitato ha analizzato il piano anti Covid degli organizzatori ma prima la commissione comunale, poi l’Ulss, lo hanno bocciato, dando direttive più stringenti. Limite massimo mille persone, come da normativa, ma anche soprattutto percorsi guidati dai parcheggi agli ingressi, prenotazioni obbligatorie per i biglietti a cui dovranno corrispondere dei posti precisi all’interno del perimetro.

Sarà obbligatorio, ovviamente, l’uso della mascherina anche all’aperto. L’obiettivo sarà garantire il distanziamento sociale in ogni momento della serata: dall’arrivo in auto, alla zona ingressi, fino agli stand gastronomici e al palco. Un piano di sicurezza che, ovviamente, metterà a dura prova l’organizzazione, che dovrà garantire personale in grado di coprire le varie zone dei campi sportivi di Mirano per vigilare sia sul numero dei presenti, sia per evitare assembramenti vari. Il tutto con un numero chiuso di mille persone.

(Ha collaborato Tullio Cardona) © RIPRODUZIONE RISERVATA