di Alberto Francesconi

MESTRE - Salvi i posti di lavoro, garantite le consegne di auto e moto pagati in anticipo e mai consegnati. Dopo le nuvole nere che si erano addensate su, lafinita in concordato a causa di unche aveva coinvolto i dipendenti delle filiali di Mestre, Legnaro, Villorba e Belluno e i rispettivi clienti, i curatori fallimentari ora vedono sereno. «Abbiamo ricevuto due offerte irrevocabili d’acquisto - spiega il curatore- La prima riguarda i rami d’azienda di Mestre e Legnaro, la seconda quelli di Treviso e Belluno». In sostanza si sono fatti avantipronti a rilevare le attività, una volta concluso l’iter che prevede la “procedura competitiva”, ovvero un’asta pubblica sulla base delle offerte pervenute alla curatela.