CAVALLINO TREPORTI - Atterraggio d'emergenza sulla spiaggia di Cavallino per un G. È accaduto sabato pomeriggio, nel tratto di arenile compreso tra Cavallino e Ca' di Valle. L'allarme è scattato attorno alle 17.30, quando la visibilità iniziava a calare per effetto dell'imbrunire. Ottima la manovra del pilota che è riuscito a planare dolcemente fino ad atterrare in modo perfetto sulla sabbia. A bordo c'era una coppia di austriaci 60enni che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati