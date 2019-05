Motocross, muore pilota veneziano, ferito il papà di Andrea Dovizioso

Incidente mortale nel circuito di motocross di Cavallara, a Mondavio (Pesaro Urbino) nel corso della manifestazione valevole come 4. prova del Campionato Italiano Senior di Motocross. Nel corso del primo giro della prima manche, il pilota veneziano Raffaele Mazzola, originario di Musile di Piave (Venezia), è caduto in un salto. È intervenuto il personale sanitario e la gara è stata interrotta. Mazzola però è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri. La federazione Motociclistica Italiana ha annullato la manifestazione.



Mazzola aveva 59 anni.



L'incidente è avvenuto ieri, sabato sera, ma la Federazione Motociclistica Italiana lo ha reso noto oggi.



Stando a quanto si è appreso, Mazzola avrebbe perso il controllo della moto durante il salto e sarebbe caduto male a terra, venendo travolto da altri piloti che venivano dietro di lui. Inutili i tentativi di rianimarlo. La gara, riservata agli over 50, in programma per oggi, era stata anticipata a sabato sera, a causa delle previsioni meteo che indicavano pioggia e maltempo per oggi. In origine sabato sera erano previste le prove. Nell'incidente è rimasto ferito anche il padre di Andrea Dovizioso, Antonio. Antonio Dovizioso, 65 anni, era tra i piloti che hanno travolto Mazzola, caduto male dopo un salto: sarebbe l'unico rimasto ferito, ha riportato la frattura di alcune costole.

