SAN STINO - Alla guida dell’auto, riesce ad accostare mentre il marito è colto da un attacco epilettico, un motociclista che si era fermato per prestare soccorso viene investito da una macchina che sopraggiunge e finisce in ospedale. Sono due le persone che ieri sono state soccorse a San Stino di Livenza per un incidente sulla “Jesolana”. Non era ancora mezzogiorno quando un auto di turisti tedeschi si è fermata sulla strada metropolitana 42, alle porte dell’abitato di La Salute, perché il marito della conducente era in preda a una crisi epilettica. A prestare loro soccorso sono stati alcuni motociclisti austriaci che si sono a loro volta fermati, per capire cosa fosse accaduto. All’improvviso però è arrivata una Fiat Multipla con a bordo due ragazzi di Conegliano. Quello alla guida non si è accorto dei veicoli fermi e ha centrato uno dei motociclisti, facendolo volare sull’asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del Punto di primo intervento di Caorle che hanno soccorso l’uomo colpito dalla crisi di epilessia e il centauro. Entrambi sono stati trasferiti in ospedale. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Inevitabili i disagi per il traffico verso i mare regolato a senso unico alternato: solo dopo un’ora la viabilità è tornata alla normalità.

