Canal Grande senza regole, la grande corsa quotidiana

di Michele Fullin

VENEZIA - Il traffico in rio Novo, per quanto impattante, è solamente una piccola parte del problema. Una pagliuzza rispetto alla trave nell'occhio che in molti, a cominciare dall'amministrazione comunale, fingono di non vedere e che si chiama canal Grande. Qui ognuno fa un po' quello che vuole, favorito da limiti di velocità che non controlla nessuno e che, anche quando ci sono i controlli, la tolleranza prevista per rendere valida la sanzione consente di radere al suolo la città legalmente.