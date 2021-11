Contro il moto ondoso, manifestazione di barche in Bacino San Marco

VENEZIA - Per una legge che regolamenti il traffico acqueo lagunare e cittadino a contenimento del moto ondoso e delle emissioni in atmosfera, si è tenuta oggi - 20 novembre 2021- in Bacino San Marco la manifestazione organizzata dal gruppo Insieme, che invita la cittadinanza a partecipare dalle 11. Il gruppo riunisce 31 società sportive di voga e vela della laguna veneziana, che hanno trovato una sintesi comune proprio nelle tematiche del moto ondoso e dell'inquinamento dell'aria. «Siamo compatti nell'appoggiare la candidatura di Venezia a capitale mondiale della sostenibilità e di qualsiasi altra iniziativa questa Amministrazione intenda promuovere a sostegno degli obiettivi proposti», scrivono i cinque delegati in una nota: «Questo gruppo, inoltre, agisce autonomamente ed è apartitico.

Questa manifestazione non può e non deve essere pretesto di strumentalizzazione e, dissociandoci sin d'ora da qualsiasi azione propagandistica, esortiamo i partecipanti ad astenersi dall'esporre bandiere, manifesti, striscioni o comunque qualsiasi slogan non siano attinenti al proposito dell'evento stesso». «La grave situazione che si sta riproponendo dopo la pausa Covid - concludono le associazioni - ci ha condotto alla definizione di alcuni parametri che vorremmo veder inseriti all'interno della nuova Legge Speciale per Venezia: non solo il moto ondoso ma anche l'inquinamento atmosferico ed acustico ed i rischi connessi ad un traffico senza regole. Mentre per tutte le città di terraferma sono state emanate leggi per regolamentare gli aspetti legati al traffico, per Venezia, che vive sull'acqua, non c'è nulla di analogo e le norme nazionali che regolamentano il traffico nautico mal si adattano alla specificità della Laguna e della città storica». Le associazioni raccomandano l'assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di Covid-19, in relazione ai distanziamenti ed ai dispositivi di protezione qualora necessari. (t.card)