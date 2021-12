Vacanze al museo, per gli appassionati offerta ricca e mostre aperte fino alle 23

VENEZIA - Nonostante il perdurare della pandemia e le conseguenti restrizioni anche quest’anno sarà possibile trascorrere le festività natalizie all’insegna della cultura. I Musei Civici di Venezia avranno aperture straordinarie e prolungate per permettere a cittadini e visitatori di scoprire e riscoprire il ricco patrimonio culturale della città, le collezioni e le mostre temporanee.

MUSEI CIVICI

In particolare i Musei Civici saranno visitabili tutti i giorni per le feste di Natale e Capodanno fino a domenica 9 gennaio, con la novità di Palazzo Ducale e Museo Correr che rimarranno aperti fino alle ore 23 (ultimo ingresso ore 22) ogni venerdì, sabato e domenica. Nel sito della Fondazione Musei Civici sono indicati nel dettaglio gli orari di tutti musei aperti: Palazzo Ducale (ore 10 -18); il primo piano del Museo Correr (11 -17); Ca’ Pesaro-Galleria Internazionale d’Arte Moderna (11-17); Ca’ Rezzonico-Museo del Settecento Veneziano (11-17); Casa di Carlo Goldoni (12-16); Museo del Merletto a Burano 12-16); Museo del Vetro a Murano (11-17); Museo di Palazzo Mocenigo Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo (11-17); Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue (11-17). Oltre al normale percorso a Palazzo Ducale si potrà vedere la mostra “Venetia 1600. Nascite e rinascite” con le opere dei massimi artisti, architetti e uomini di lettere che operarono in laguna nell’arco di quasi un millennio, tra cui importanti dipinti di Carpaccio, Tiziano, Veronese, Tiepolo, Canaletto, Guardi. A Ca’ Pesaro ci saranno invece anche i lavori degli studenti del corso dell’Accademia di Belle Arti, nella mostra “Due mesi di carta 2021/22” esposti nella project room con tema conduttore Paper house, una riflessione sul valore assunto dalle abitazioni durante la pandemia.

STATALI

Per lo più chiusi il giorno di Natale e l’1 gennaio i musei nazionali (come le Gallerie dell’Accademia). Fanno eccezione la Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro che sarà aperta il 25 dicembre, oltre al consueto orario da mercoledì a sabato dalle 9 alle 13. Chiuso sabato 25 dicembre e l’1 gennaio 2022 il museo di Palazzo Grimani, aperto al pubblico normalmente da martedì alla domenica dalle 10 alle 19. Il museo archeologico di Piazza San Marco sarà aperto dalle 10 alle 19 il 24, il 26 e il 31 dicembre; il Museo nazionale e area archeologica di Altino saranno aperti solo nei giorni 24 dicembre e 31 dicembre dalle 8.30 alle 13.30. Nel periodo natalizio, dal 24 dicembre al 7 gennaio, è possibile visitare la Fondazione Cini mediante itinerari guidati con prenotazione obbligatoria online; suggerita la prenotazione online anche per la Collezione Peggy Guggenheim, aperta tutti i giorni con ingresso contingentato dalle 10 alle 18 tranne il martedì e il 25 dicembre.



La Fondazione Querini Stampalia, con le mostre “In luce. Fotografie di Alessandra Chemollo nella Gypsotheca di Possagno”, a cura di Maddalena Scimemi e “Le tre stelle di Romano. Burano: arte e storia di un ristorante entrato nel mito”, a cura di Giandomenico Romanelli e Pascaline Vatin sarà aperta da martedì a domenica dalle 10 alle 18, chiusa il lunedì e il 25 dicembre. Sarà anche possibile visitare ,tranne il martedì e il 25 dicembre, a Punta della Dogana la grande mostra “Bruce Nauman: contrapposto studies” e a Palazzo Grassi il progetto espositivo “HyperVenezia”. Domenica 26 dicembre 2021 e giovedì 6 gennaio 2022 il Museo nazionale e il Parco di Villa Pisani saranno aperti straordinariamente dalle 9 alle 18, mentre il Museo M9 a Mestre sarà chiuso il 25 dicembre e aperto straordinariamente dalle 14 alle 20 i giorni 26, 27, 28, 31 dicembre e 1, 3, 4 e 6 gennaio.