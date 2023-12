Venezia, la mostra a Palazzo Grimani: "Chim" Seymour tra guerra e pace

VENEZIA - La definizione più chiara l'ha data un mostro sacro della fotografia come Henri Cartier Bresson. «Chim ha preso la macchina fotografica come un medico prende uno stetoscopio dalla borsa e applica la sua diagnosi alla condizione del cuore». David "Chim" Seymour al secolo David Szymin, ebreo polacco naturalizzato americano, cittadino del mondo tra Francia, Spagna, Stati Uniti e Israele, è stato uno dei maestri dell'immagine che ha caratterizzato il primo e la metà del Novecento. Un occhio attento da fotoreporter legato a grandi eventi del secolo scorso: dal periodo del Fronte Popolare in Francia (1936-38) alla Guerra civile spagnola (1936) oppure l'Europa stravolta alla fine della Seconda Guerra Mondiale con le immagini toccanti di tanti bambini, fino alla "Hollywood sul Tevere" immortalando dive dell'epoca come Gina Lollobrigida, una straordinaria Sophia Loren in tutta la sua prorompente bellezza e Audrey Hepburn.

E da Roma a Venezia il salto è stato breve.

In laguna, Seymour racconta una città ricca e vitale degli anni Cinquanta giungendo dall'Italia fino all'epilogo nel fatidico 1956 quando, sul canale di Suez, all'indomani del conflitto tra Egitto e Israele, Seymour venne ucciso, insieme ad un collega, dai colpi di una mitragliatrice dell'esercito egiziano.

L'ORGANIZZATORE

Ma David Seymour non è stato solo un artigiano dell'immagine in bianco e nero, ma anche un abile organizzatore. Tra i fondatori della celebre Agenzia Magnum Photos nel 1947 insieme a colleghi del calibro di Robert Capa, il citato Cartier Bresson, George Rodger e William Valdivert, diventa all'indomani della morte di Capa in un incidente di guerra in Vietnam nel 1954, il punto di riferimento dell'agenzia fotografica continuandone il successo a livello internazionale. Un percorso a tutto tondo che da oggi viene raccontato in una mostra allestita a Palazzo Grimani a Venezia, a cura della Direzione regionale dei Musei del Veneto del ministero della Cultura guidata da Daniele Ferrara, in collaborazione con Suazes, con il patrocinio dell'Ambasciata di Polonia a Roma, a cura di Marco Minuz. In esposizione fino al 17 marzo prossimo, 200 oggetti tra fotografie, lettere e riviste d'epoca e documenti tra i quali una sezione dedicata alla cosiddetta "Maleta Mexicana", una valigia ricca di immagini che si credevano perdute e miracolosamente ritrovate nel 1995 a Parigi. «La mostra - ha raccontato Andrea Holzherr, direttore culturale della Magnum Photos - esplora il lavoro di "Chim" con fotografie evocative che catturano lo sguardo dell'osservatore e che raccontano i tempi difficili e di speranza, prima delle crisi politiche di Francia e Spagna e poi della rinascita dell'Europa dopo il secondo conflitto mondiale». Ed è in questa prospettiva che si inquadra la figura di Seymour, fuggito dalla Polonia, attraverso l'Europa e poi gli Usa, per sfuggire ai rastrellamenti antiebraici, così come il collega Capa scapperà dall'Ungheria, entrambi costretti, loro malgrado, a "cambiare" cognome per evitare le persecuzioni naziste.

STORIA & STORIE

Ed ecco così sfilare le immagini-documento delle proteste del "Fronte Popolare" francese, gli sguardi duri dei lavoratori in sciopero; oppure in Spagna con la rassegna dei volontari delle Brigate Internazionali, le rovine post-guerra mondiale in Germania e in Europa con i "bambini in guerra" toccante l'immagine della ragazzina scampata ai lager immortalata nella sua ingenuità, ma con gli occhi che raccontano gli orrori della guerra e della deportazione. E poi c'è il Dopoguerra con il soggiorno a Venezia: straordinaria l'immagine della gondola, del gondoliere in Canal Grande e il distributore Esso sulla riva di San Vio, a due passi dall'Accademia di Belle Arti o quelle del Mercato di Rialto, tra pescatori, fruttivendoli e clienti. Il percorso si conclude con fotografie scattate in Egitto e nel neonato Stato di Israele all'indomani della sua fondazione nel 1948 e nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta. «Spero che questa mostra - ha sottolineato in un messaggio l'ambasciatrice polacca Anna Maria Anders - possa testimoniare la profonda amicizia tra Italia e Polonia, unite per promuovere la pace e i valori umanistici». L'ambasciatrice ha annunciato una visita a Venezia, e alla mostra, a gennaio, in occasione del Giorno della Memoria 2024. «Questa mostra - ha concluso il curatore Marco Minuz - dopo quella dedicata a Inge Morath, si inserisce in una specifica progettualità che mira a far conoscere la produzione artistica di grandi maestri dell'immagine».