Gli idoli della scaramanzia diventano arte nella mostra della Fondazione Ligabue

di Paolo Navarro Dina

VENEZIA - L'Idolo-placca di antichissima origine iberica ti guarda attraverso la vetrina con gli occhi spiritati. Strabuzza le orbite come a seguire il visitatore. Poco più in là la vezzosa Dama dell'Oxus nota con il nome profano di Venere Ligabue appoggia i capelli sulla spalla come volesse ammiccare a chi la guarda. Se potesse - magari - strizzerebbe l'occhio in modo sornione. E ancora donne formose, figure metà uomo e metà donne, guerrieri, divinità create ad immagini dell'uomo, suonatori di arpa che fanno immaginare movimenti flessuosi, dee Madri particolarmente prospere nei seni, nei fianchi, nel pube a dimostrazione del potere della Terra, della maternità e della fecondità.Ed è un viaggio straordinario quello che si compie da ieri pomeriggio nelle sale dell'Istituto di Scienze, Lettere e arti in campo Santo Stefano a Venezia. Qui, tra le boiserie ottocentesche, Inti Ligabue, presidente della Fondazione omonima nel ricordo del padre Giancarlo, straordinaria figura di imprenditore, studioso, antropologo e mecenate scomparso alcuni anni, ha presentato Idoli. Il potere dell'immagine, un percorso espositivo attraverso un centinaio di reperti ritrovati, studiati e conservati in un ampio spazio geografico, dalla Penisola Iberica alla Valle dell'Indo e che, per l'occasione, ha unito pure le collezioni museali di alcuni Paesi europei.