La crisi tiene lontani i big: Mattarella resta a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi di governo di questi giorni ha messo lo zampino sullae con ogni probabilità si può affermare che la presenza del Capo dello Stato alla serata inaugurale del 28 salterà. Difficile infatti che il presidente Sergio Mattarella si possa concedere un giorno fuori Roma con un esecutivo dimissionario e le trattative in alto mare. E poi, tra l'altro, ci sono le ultime consultazioni per capire se si potrà formare un nuovo governo con una maggioranza completamente diversa da quella gialloverde oppure se si dovrà giocoforza andare al voto in ottobre.Malgrado Mattarella abbia dimostrato un attaccamento alla Mostra del cinema dando la disponibilità cinque volte su cinque, nel 2016 e nel 2018 fu costretto a rinunciare per le tragedie di Amatrice (terremoto) e del crollo del ponte Morandi. Questa volta, fortunatamente non sono calamità a trattenerlo a Roma, ma impegni istituzionali.I MINISTRICon un Governo dimissionario non si sa neppure se ci saranno presenze di ministri e sottosegretari anche se il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli dovrebbe esserci, avendo in programma una due giorni tra il Lido e l'Accademia, con l'apertura di nuove sale.Anche senza il presidente della Repubblica, comunque, ci sarà come per gli ultimi anni un imponente apparato di sicurezza ad anelli concentrici attorno alla cittadella del cinema, con un'ampia zona interdetta agli automezzi e sei varchi controllati per accedere alla cosiddetta zona rossa. Oltre 150 tra agenti e militari delle varie specialità (tra cui i corpi speciali di polizia e carabinieri) si alterneranno sul territorio ed eseguiranno controlli 24 ore su 24, coordinati dalla Centrale operativa interforze situata nell'area della Cittadella del cinema, quasi certamente all'interno del palazzo del Casinò, come era accaduto negli scorsi anni. Questo, tra le altre cose, significa la capacità di intervenire velocemente anche nelle situazioni più complesse, visto che in centrale ci sarà sempre un funzionario o un ufficiale con poteri decisionali. Confermata anche la stazione mobile per interventi rapidi.LA SICUREZZAI dettagli sono stati discussi ieri mattina nel corso di un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto in Prefettura.Confermata la presenza di guardie ai varchi con metal detector a paletta e controlli a borse e zaini, così come anche la dotazione tecnologica con telecamere a riconoscimento facciale, unità cinofile e gli artificieri.In campo anche i mezzi nautici per prevenire il più possibile il moto ondoso. Tutti sanno che soprattutto nei primi giorni della Mostra i taxi per il Lido sono tantissimi e l'imperativo è invitare i conducenti a non premere troppo sulla manetta cercando di rispettare i limiti di velocità in bacino e in laguna. Impresa difficile, ma non impossibile, se ci saranno barche con personale in divisa nei momenti in cui si concentrano gli arrivi di attori, delegazioni e pubblico importante.Michele Fullin© RIPRODUZIONE RISERVATA