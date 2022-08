VENEZIA - La Mostra del cinema riempie anche Pellestrina. L'onda di entusiasmo del festival, per la prima volta, coinvolge anche l'altra isola della municipalità. Negli agriturismi, locande e strutture ricettive fino al 11 settembre non c'è più posto. Trovare un buco è come andare a caccia dell'oro. Questo dato è significativo di come l'evento, che ha il Lido come fulcro, comunque porta indotto e interesse anche in centro storico e nelle altre isole dell'estuario. Il Lido già da mesi è sold out, ma di solito Pellestrina veniva toccata solo marginalmente da questo evento.



LA COLLABORAZIONE

«È andata molto bene anche la nostra collaborazione con Biennale - conferma Michela Cafarchia, presidente del Consorzio Venezia e il suo Lido - abbiamo realizzato un buon incasso non solo al Lido, ma anche a Venezia e nelle altre zone della città. Segno che l'indotto portato da Biennale viene spalmato in tutta la città. E poi la domanda è costante per tutto il periodo. Non ci sono i picchi, segno di un'attenzione costante e di un programma di richiamo e interesse dall'inizio alla fine». Un buon toccasana anche per l'economia di Pellestrina, messa a dura prova anche dal divieto di far arrivare i lancioni Granturismo che, durante l'estate, portavano i gitanti di giornata che riempivano bar, ristoranti e usufruivano dei servizi. Per gli ospiti del Festival il Lido si mobilita con alcune iniziative per migliorare l'accoglienza. Anzitutto il prolungamento delle cucine dei ristoranti, anche quelli al di fuori della Cittadella del cinema fino alle 22.30. «È un passo importante - prosegue Cafarchia - perchè in passato si erano registrate diverse difficoltà. Diversi ristoranti hanno accettato di prolungare l'orario di apertura. Molte attività e negozi, inoltre, hanno aderito a sconti del 10% per gli ospiti del festival come segno di benvenuto. Tutte le promozioni si trovano elencate nel nostro sito. Non ci sarà, invece, quest'anno il Premio Sfera perchè abbiamo deciso di concentrare i nostri sforzi su un altro evento che si terrà il 2 settembre al Blue Moon. Comunque l'isola darà il meglio di sé per essere ospitale e accogliente con tutti.



LE ALTRE INIZIATIVE

Tra le iniziative collaterali nel territorio va ricordata la mostra dedicata al maestro Ennio Morricone che è approdata in Gran Viale piazza Lepanto. Nei giorni della 79 Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il Lido omaggia Ennio Morricone con una mostra che ripercorre la straordinaria storia del grande compositore scomparso due anni fa. L'iniziativa, intitolata Nuovo Cinema Morricone, è promossa dall'associazione culturale Mostralido, presieduta da Luca Pradel, dalla Fondazione ente dello spettacolo e dalla Rivista del cinematografo, realizzata da Studio Migual e fa parte del palinsesto de Le Città in Festa. Fino al 17 settembre sul tratto pedonale di via Lepanto compreso tra il gran viale Santa Maria Elisabetta e via Doge Michiel verranno esposti trenta pannelli, composti con ottanta foto e testi in italiano e inglese, che raccontano i film, i concerti, gli amici, tutta la vita del maestro. Curata da Eugenio Arcidiacono, Katia Del Savio, Elena Gulminelli e Marco Micci, l'esposizione è divisa in sei sezioni, ognuna incentrata su un particolare aspetto della carriera o della vita di Morricone: Un fischio nel west, Note da Oscar, Gli amici registi, Sapore di pop, La missione della musica, Musica, maestro. Peculiarità della mostra è che alle foto si accompagnano le musiche a esse collegate, così da ricreare il magico connubio tra suoni e immagini del cinema. Il visitatore, infatti, tramite il proprio smartphone, inquadrando il Qr code di riferimento, verrà indirizzato direttamente alla musica relativa all'immagine che sta guardando. Un viaggio per ritrovare nella memoria, attraverso la fotografia, le emozioni provate dagli spettatori ascoltando le musiche ricorrenti nei film che hanno fatto la storia del cinema italiano. La mostra è gratuita e visitabile tutto il giorno.