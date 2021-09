Va ad Alice Rohrwacher il Premio Bresson 2021, la più giovane regista a ricevere il riconoscimento dal 2000 ad oggi

VENEZIA - Va ad ad Alice Rohrwacher il Premio Bresson 2021, giunto quest'anno alla sua 22/a edizione, conferito dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla Rivista del Cinematografo, con il Patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per la Cultura. La regista riceve il prestigioso riconoscimento in occasione della 78/a edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nel pomeriggio di oggi 5 settembre, presso lo Spazio FEdS al Lido di Venezia. Con la conduzione di Tiziana Ferrario, a consegnare il Premio sarà Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede. Interverrà anche monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo. Quest'anno il premio è un'opera d'arte realizzata e donata dallo scultore Lucio Minigrilli.

Chi è

Nata nel 1981, Alice Rohrwacher è la regista più giovane a vincere il Premio dal 2000 ad oggi. Autrice italiana molto nota anche al pubblico internazionale, con diverse partecipazioni all'attivo nei principali festival cinematografici al mondo come Cannes (dove nel 2014 vince il Grand Prix per Le meraviglie e nel 2018 il Prix Du Scénario per Lazzaro Felice) e Venezia. Il suo è un cinema che ripercorre il versante contadino della nostra tradizione, reinterpretando in chiave moderna, visionaria e metaforica la fascinazione per l'universo rurale, fonte sorgiva di quello «stupore» che domina lo sguardo dei personaggi.

Il riconoscimento

Il Premio Bresson è ufficialmente un Evento Collaterale in occasione della 78/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, siglando la vicinanza fra Fondazione Ente dello Spettacolo e Biennale da ormai oltre venti anni: attorno al Premio Bresson, infatti, la FEdS organizza, all'interno del proprio Spazio, una serie di eventi ed appuntamenti che si svolgeranno lungo tutti i dieci giorni della Mostra.