Venezia 79, prenotazioni in tilt e scoppia la polemica. Il presidente Barbera: «Basta non collegarsi tutti alle 7 del mattino»

VENEZIA - Venezia79, problemi al nuovo sistema di prenotazione dei film e scoppia la polemica. Ma il presidente della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera non ci sta e rispedisce le lamentele al mittente: «I disguidi sono purtroppo in parte inevitabili, nessun sistema è in grado di gestire la complessità di una biglietteria di un festival con tutte le criticità che comporta. E poi c'è il fatto che tutti si collegano insieme alla stessa ora: abbiamo 12mila accreditati, se tutti cercando di prenotare allo stesso momento è chiaro che il sistema va in crash».

Alberto Barbera interviene così - rispondendo all'Adnkronos - sui problemi del nuovo sistema di prenotazioni per le proiezioni dei film, che alla Mostra di Venezia sta creando da ore disagi e proteste fra gli accreditati che non riescono ad accedervi e ad assicurarsi un posto.



Continua Barbera: «Non c'è nessun provider al mondo in grado di gestire questa situazione, abbiamo provato ovunque, anche all'estero. E chiaro che il sistema è migliorabile, e ci stiamo lavorando. Ma siccome i posti ci sono e c'è ancora una disponibilità enorme, basterebbe che la gente smettesse di cercare di collegarsi contemporaneamente alle 7 del mattino e si distribuisse lungo la giornata. In questo momento, ad esempio, si può accedere tranquillamente senza neppure essere messi in coda. E un problema di collo di bottiglia che nessun sistema al mondo è in grado di risolvere».



Barbera chiarisce: «Ci vuole un pò di pazienza, sarà migliorato sicuramente e come ogni anno andremo a regime, come è successo anche a Cannes». E sulla possibilità paventata da alcuni di tornare al sistema precedente, è netto: «Tornare alla carta? E complicatissimo. Primo non si può tornare indietro, due la gente prima stava in coda un'ora, un'ora e mezza senza avere la garanzia di avere un posto in sala, adesso invece sa se il posto ce l'ha o non ce l'ha».

Il direttore artistico tranquillizza: «Anche l'anno scorso il caos è durato i primi giorni poi si è sistemato tutto. E anzi un pò meno grave dell'anno scorso, perché il primo giorno c'erano state cinque ore di blocco, questa mattina un'ora e mezza. Speriamo domani di azzerare questo time», conclude sorridendo.