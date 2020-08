VENEZIA - Questa volta attori e attrici si vedranno con il... binocolo. Non è una battuta, ma le misure anti-Covid dettaranno legge. Niente assembramenti di fronte all'ingresso del Palazzo del Cinema, niente capannelli in attesa del selfie con il big di turno. Niente di niente. Al posto del mini esercito di fans pronto a stazionare dalla mattina alla sera per il mitico Red Carpet, ci saranno delle piante che, se non impediranno la vista, fungeranno da distanziamento sociale tra pubblico e defilè di attori, modelle e registi. Insomma, un tappeto rosso stile Covid 19. Ma non ci sarà solo questa rivoluzione, pardon involuzione.

TUTTO IN RETE

Giocoforza, in tempo di ripresa di contagi, numerose saranno le misure adottate per far fronte all'emergenza. Da oggi, alle 12, sul sito www.labiennale.org sarà pubblicato il cartellone di Venezia 77 e si potrà iniziare ad acquistare i biglietti per le proiezioni. La vendita dei ticket per questa edizione della Mostra del cinema sarà esclusivamente online fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per garantire il maggior accesso nonostante le limitazioni, la Biennale ha allestito due arene, esclusivamente per il pubblico, che si troveranno nell'ex pattinodromo del Lido in via Sandro Gallo; e ai Giardini di Castello, luogo tradizionalmente utilizzato per la Biennale Arte. Inoltre saranno disponibili per gli spettatori la multisala Rossini a Rialto, e Img Candiani a Mestre. Nelle altre sale al Lido (Grande, Darsena, PalaBiennale, Giardino, cinema Astra) sarà consentito l'ingresso al pubblico, oltre che agli accreditati. Ma sempre rigorosamente con il biglietto acquistato online. Altrimenti si resta fuori.

Per l'ingresso nella Cittadella del Cinema sono stati previsti 9 varchi stradali e lagunari che saranno attrezzati con gli ormai classici termoscanner. E come vogliono le disposizioni ministeriali, l'accesso non sarà consentito a chi, al controllo, risulterà avere una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi. Altre strumentazioni di controllo saranno allestite all'ingresso delle sale cinematografiche del Lido non nell'area della Mostra (Palabiennale, Astra e nuove arene all'aperto). Dovunque, infine, saranno disponibili igienizzanti, gel e sanificanti liquidi in tutte le aree (sale cinematografiche, ingressi, hall, luoghi di incontro).

MASCHERINE OBBLIGATORIE

Dovranno essere indossate in tutte le sale cinematografiche, sia in fila e mentre si accede al proprio posto, sia seduti durante le proiezioni. Inoltre dovranno essere altresì indossate in tutte le aree esterne. Per quel che riguarda i posti a sedere sarà garantito il distanziamento sociale secondo il criterio dell'alternanza del posto a sedere.

IL PROTOCOLLO

Un protocollo di salvaguardia sarà messo in atto sul Red Carpet per le delegazioni che accedono alla Sala Grande, sulle tribune e al photocall per i fotografi e in generale per tutte le altre attività, gli incontri e i convegni, con sedie numerate e accesso ridotto alle aree interne. Non ci sarà la possibilità per il pubblico di assistere all'accesso delle delegazioni alla Sala Grande, al fine di evitare occasioni di assembramento. Prevista anche una riduzione dei materiali a stampa, e verrà data la precedenza alla documentazione elettronica

PRONTO SOCCORSO

Per tutto il periodo della Mostra, nel perimetro della Cittadella sarà allestito un servizio di Pronto soccorso da parte dell'Ulss a disposizione di tutti. Sarà garantita anche l'assistenza speciale alle delegazioni e agli attori soprattutto in materia di trasporti.

ORIGINE/DESTINAZIONE

La Biennale ha annunciato anche che è in atto un capillare monitoraggio della provenienza degli ospiti, delle delegazioni e degli accreditati alla Mostra al fine di poter guidarli e sostenerli nell'applicazione dei protocolli. Sono stati richiesti tamponi, da effettuarsi prima della partenza, a tutti gli ospiti e accreditati provenienti da Paesi extra Schengen, per i quali tale misura è necessaria. Un secondo tampone sarà effettuato a Venezia a cura della Biennale, sempre per coloro i quali tale misura si rende necessaria, in accordo con le autorità competenti. Tutti i partecipanti accreditati, possessori di pass, biglietti e abbonamenti saranno tracciati mentre accedono alle sale o alle altre aree funzionali all'interno degli edifici

GLI ACCESSI

Stabiliti anche i prezzi per le singole rappresentazioni. In Sala Grande (ore 16.30, intero 20 euro, ridotto 15; 19.30, 50 euro; 40 euro; ore 22, 30 euro, 25 euro). PalaBiennale ore 14.15, biglietti da 12 e 8 euro; 16.45 ticket da 12 e 8 euro. Sala Darsena: ore 14.15, biglietti da 12 e 8; alle 16.45, 12 e 8. Sala Giardino, ore 19.30, biglietto da 5 euro; Astra 1 (intero) ore 14.15 e 17, 8 euro; Astra 2 (intero) 14.30 e 17.15, 8 euro; Arena Lido intero ore 20.30 a 12 euro e 8 euro (ridotto) valido per 2 proiezioni; Arena Giardini (intero) 20.30 ticket da 12 e 8 euro, valido per 2 proiezioni. Abbonamenti disponibili: Sala Grande (intero) ore 16.30, 160 euro; Arena Lido intero ore 20.30, 90 euro; ridotto 50 euro. Riduzione riservata Under 26/Over 60.

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA Ultimo aggiornamento: 10:22