"Donne in prigione", un docufilm dalle detenute di San Vittore

VENEZIA - In occasione della 76 Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, il 29 agosto alle 16 nello Spazio della Regione del Veneto e alle 17 e 30 nella Pegaso Lounge Hotel Excelsior, Lido di Venezia, sarà presentato il docu-film "Donne in prigione si raccontano" ideato da Francesca Carollo, Jo Squillo, Giusy Versace. È un documentario che si inserisce nelle iniziative della Onlus «Wall of Dolls», volta a sostenere i progetti culturali al femminile contro la violenza sulle donne e la violenza di genere. Il docufilm è realizzato nella Sezione Femminile del Carcere di San Vittore di Milano.



Un video-racconto per rivelare un mondo, quello oltre le sbarre, dove il concetto di libertà è completamente annullato, quello delle vite di donne che hanno commesso un reato, che sono cadute ma che affrontano la risalita, attraverso uno straordinario percorso rieducativo. Sono state loro stesse, dopo un corso tenutosi all'interno del carcere a filmare le loro interviste e a diventare registe delle loro storie.

