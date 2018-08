Mostra del Cinema e affitti in nero: scattano i controlli sulle seconde case

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIDO - Lido da tutto esaurito scattano i controlli della Finanza sugli affitti in nero degli appartamenti. La 75 Mostra del cinema che si è aperta ieri e che per dieci giorni proietterà l'isola sotto gli occhi del mondo, si conferma una gallina dalle uova d'oro. Prezzi fermi allo scorso anno negli alberghi, durante la prima parte del festival è pressochè impossibile trovare un posto letto. Tutto esaurito ovunque. E anche nella seconda parte della kermesse, grazie al ricco programma messo a punto dal direttore della Mostra Alberto Barbera, si viaggia verso il sold out, stanno per essere occupati anche i pochi buchi liberi.