LIDO - Alla Mostra del cinema in sala con la mascherina per tutta la durata della proiezione. A dare la notizia è stato il sindaco Luigi Brugnaro, per statuto anche vicepresidente della Biennale, in visita, il giorno di Ferragosto, al Lido e al cantiere della Cittadella del cinema sul lungomare Marconi. Il conto alla rovescia verso la 77 edizione della Mostra del cinema, che si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre, è ufficialmente cominciato. Ad accogliere Brugnaro, nel pomeriggio di un caldo Ferragosto, puntualissimo e inappuntabile il direttore generale della Biennale, Andrea Del Mercato. Il sindaco, invece, con la moglie Stefania, era accompagnato dal suo staff, il prosindaco del Lido Paolo Romor con l’assessore Michele Zuin, il candidato presidente alla municipalità del Lido e Pellestrina, Emilio Guberti, con il presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo Beniamino Piro e Paolo Bettio (Venis). Del Mercato ha informato Brugnaro di alcune delle principali novità logistiche e sono emerse molte cose ancora inedite.

NUOVI OBBLIGHI

Anzitutto, appunto, l’obbligo per tutti gli spettatori di indossare la mascherina per tutta la durata del film. Inizialmente si pensava che la mascherina dovesse essere indossata solo fino al raggiungimento del proprio posto. Invece, d’accordo con le autorità competenti, si è deciso di rafforzare questa misura anti-contagio, anche visto il costante aumento di casi in questi giorni. Altro capitolo importante il red carpet, resta confermato, con la presenza di fotografi e operatori, opportunamente distanziati.

NIENTE PASSERELLA

Ma i fan dal lungomare non potranno assieparsi davanti alla passerella, proprio per evitare assembramenti. Per questo motivo la visuale dal lungomare Marconi davanti al Palazzo verrà schermata con piante e allestimenti. Gli attori e le delegazioni potranno essere visti in sala. E a proposito di spazi per le proiezioni, per compensare al dimezzamento della capienza (resta in vigore il criterio un posto si e uno no) le sale della kermesse salgono dalle 10 del 2019 alle 16 di quest’anno, 13 delle quali allestite al Lido. E’ già alle stelle l’attesa per la serata di apertura di mercoledì 2 settembre che verrà condotta da Anna Foglietta. La Biennale si sta preparando ad accogliere due ministri alla Cultura, quello italiano Dario Franceschini e, per la prima volta nella storia della Mostra, sarà presente in Sala grande, anche il ministro della Cultura francese Franck Riester. Un gesto di amicizia e distensione che suggellerà proprio da Venezia la pace e la ritrovata armonia tra Italia e Francia, dopo le polemiche del marzo scorso per il video francese (ritirato in un secondo tempo) che oltraggiava il nostro Paese con la pizza al Coronavirus. Per ora, invece, salvo sorprese dell’ultimo momento, non è prevista la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.



