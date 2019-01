Mose, posata l'ultima paratoia. A marzo primi test con le maree

di Roberta Brunetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Ore 11.30 di ieri mattina: la posa dell'ultima paratoia delle 78 del sistema Mose si è conclusa, il colosso da 282 tonnellate è agganciato alla cerniere a 12 metri di profondità, in mezzo alla barriera di San Nicolò. Un sospiro di sollievo per le squadre che ci lavoravano dall'alba, prima di voltare pagina. Già dalla prossima settimana i lavori si sposteranno alla barriera di Treporti, per le verifiche di movimentazione. Mentre a marzo dovrebbero iniziare i primi test di sollevamento delle schiere. E quella sarà davvero la prova del nove per il sistema: per la prima volta, infatti, le paratoie saranno provate anche in condizioni difficili, con l'alta marea, il vento, il mare grosso.