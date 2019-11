«Il Mose può uccidere il porto: torre di controllo per evitare il crac»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Il porto rischia di essere la «prima vittima del Mose». Se non ci si organizzerà con un centro di gestione del traffico, come fanno gli altri porti regolati del nord, gli scali lagunari rischiano di morire. «E io non voglio essere il commissario liquidatore dei porti di Venezia e Chioggia» ha ammonito il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, ieri in audizione davanti alla Commissione lavori pubblici del Senato. Conciso, ma efficace,...