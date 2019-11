di Elisio Trevisan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE (VENEZIA) - Nella notte tra lunedì 2 dicembre e martedì 3 (tra le 20:30 e le 6 di mattina) verranno alzate le paratoie del Mose alla bocca di porto di Malamocco, la più grande delle quattro aperture al mare della laguna di Venezia, e anche la più importante perché è il varco di accesso per il porto commerciale e, in futuro, potrebbe esserlo anche per le navi da crociera. La prova, l'ultima delle quattro generali (dopo che Treporti, Lido-San Nicolò e Chioggia erano già state testate), venne rinviata a data da destinarsi dopo che l'appuntamento del 4 novembre scorso era saltato a causa di forti vibrazioni all'impianto idraulico. Per i veneziani che attendono il Mose dal 2012, anno in cui doveva essere inaugurato dopo l'avvio dei lavori nel 2003, e che guardano disillusi agli otto anni di ritardo già accumulati per problemi tecnici, burocratici e per lo scandalo tangenti che nel 2014 bloccò i lavori per un anno, quel rinvio significava tempi biblici.