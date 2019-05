Mose. Toninelli convoca Brugnaro a Roma: «Non vado, venga lui qui»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Nel pomeriggio di ieri, mentre ilsi trovava all'Arsenale per l'inaugurazione di una grande installazione legata all'esplosione artistica della Biennale,Era la segreteria del ministrocheper unsulle modalità di completamento del. Una telefonata forse attesa, dopo il bailamme che è derivato dall'annuncio, poi smentito, di una nuova tassa sul turismo «Ha convocato me e Zaia lunedì a Roma - è il commento di Brugnaro - ma, quando sono andato a Roma per farmi mostrare una lettera indirizzata all'Autorità portuale. Invito io piuttosto, il ministro a Venezia e gli faremo vedere tutti i lavori che ha bloccato. Voglio ancora credere che sia stato