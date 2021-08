Mose, Cgil Cisl Uil: sciopero di 4 ore alla prossima prova di sollevamento

VENEZIA - Uno sciopero di quattro ore in occasione della prossima prova di sollevamento delle paratoie del Mose - la cui data non è stata ancora fissata - è stato annunciato da Cgil, Cisl e Uil di Venezia dopo un'assemblea dei lavoratori delle imprese che lavorano alla messa in opera delle dighe mobili, svoltasi ieri.

In una conferenza stampa, i segretari provinciali Ugo Agiollo (Cgil), Paolo Bizzotto (Cisl) e Igor Bonatesta (Uil) hanno lamentato il mancato pagamento degli stipendi di luglio e agosto per i lavoratori di Comar e Thetis, e di agosto il Consorzio Venezia Nuova, dopo la messa in cassa integrazione di altri legata alla procedura di concordato preventivo. «Non blocchiamo un'alzata prevista per alta marea - hanno commentato i sindacalisti - ma le prove di funzionamento. Riteniamo che le nomine dei commissari e la mancanza di prospettive future abbiano la necessità di riposte univoche. I lavoratori sono per la conclusione dei lavori del Mose e perché l'Autorità stabilita per decreto veda la luce».