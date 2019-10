​Nuove prove delle 18 paratoie del Mose tra Sottomarina e Ca' Roman

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Questa mattina, martedì 1° ottobre, e mercoledì 2,tra la diga die quella diavranno luogo le, dopo quelle avvenute a fine luglio.Le prove avverranno scaglionate, nove paratoie per volta (prima a nord e poi a sud). Per quanto riguarda la navigazione,, alla minima velocità consentita dalla manovra e comunque non superiore ai limiti previsti dall'ordinanza n. 65/2018 della Capitaneria di Porto di Chioggia.Tutte le unità devono effettuare undurante l’attraversamento dell’intero canale navigabile, facendo attenzione ad eventuali segnalazioni o avvisi che potranno giungere dall’Autorità Marittima o dalle unità preposte alla sorveglianza.