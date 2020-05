Mose, nuovi test: le paratoie di alzano a tutta potenza a Chioggia

VENEZIA Ora le paratoie del Mose possono alzarsi a tutta potenza, come dovrà avvenire a regime. Nei video gli ultimi test eseguiti, martedì e mercoledì, sulle 18 paratoie che compongono la schiera che chiude la bocca di porto di Chioggia. Per la prima volta la barriera è stata sollevata con quattro compressori, anziché due, testando anche le quattro linee di carico. Prove fondamentali in vista dei prossimi, fondamentali passaggi: il 31 maggio saranno chiuse due bocche di porto contemporaneamente, quelle di Chioggia e di Malamocco. Un mese dopo, il 30 giugno, a sollevarsi dovranno essere tutte le barriere del sistema - oltre a Chioggia e Malamocco, anche al Lido - per separare la laguna dal mare. Sarà un'altra prima volta.



