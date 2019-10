Mose, problemi tecnici alle paratoie: rinviato il test del 4 novembre

VENEZIA - È stato rinviato a nuova data il sollevamento completo della barriera del Mose alla bocca di porto di Malamocco, previsto per il 4 novembre prossimo. Lo si apprende da fonti del Consorzio Venezia Nuova. Durante i sollevamenti parziali della barriera di Malamocco, il 21 e 24 ottobre scorso, sono state riscontrate delle vibrazioni in alcuni tratti di tubazioni delle linee di scarico. Lo spostamento è stato quindi deciso dal Cvn, in attesa di verifiche tecniche dettagliate e di interventi di soluzione. Quella di Malamocco è la bocca di porto più profonda della laguna, con 14 metri. Sulla barriera sono state posate 19 paratoie, ciascuna lunga 29,5 metri e larga 20 per uno spessore di 4,5 metri, incernierate a sette cassoni di alloggiamento in calcestruzzo installate all'interno del fondale. Le prove di sollevamento delle prime nove dighe sono iniziate intorno alle ore 20:00 di lunedì 21 ottobre. È seguito, il 24 ottobre, il test alle altre 10 paratoie. La movimentazione dell'intera barriera era stata fissata nella notte del 4 novembre, giorno anniversario della grande «acqua alta» del 1966.

