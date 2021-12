Mose in azione per la prima acqua alta di dicembre: picco di 119 cm. al Lido

VENEZIA - È tornato stamani in azione il Mose a protezione della Laguna di Venezia, in occasione della prima acqua alta di dicembre, che alle ore 7.20 ha raggiunto alla Bocca di porto del Lido un picco di 119 centimetri. In città, rispetto alla previsione di 120 centimetri sul medio mare, calcolato alla Punta della Salute, l'onda di marea non è salita oltre i 77 centimetri, registrati alle ore 5:40. Dopodiché sono state messe in azione le dighe mobili e l'acqua è rimasta su quel livello.

Altri episodi di alta marea sono previsti su Venezia anche nei prossimi giorni, per l'azione congiunta di venti da nord-est, sommata agli alti valori di marea astronomica dovuti alla fase di "sizigia" e al livello medio residuale delle maree dei giorni scorsi. Il «tavolo» di previsione, costituito da Ufficio Maree del Comune, Ispra e Cnr-Ismar, prevede una massima di 115-125 centimetri alle 8.50 di domani, e per venerdì 3 dicembre 100-110 centimetri alle 9.25.