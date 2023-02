VENEZIA - Malamocco, arriva la nuova porta della Conca di navigazione del Mose. Passi in avanti per il completamento delle due conche di navigazione ancora incompiute del Mose. La porta di quella di Malamocco è stata appena ultimata nel cantiere di Monfalcone. Oggi, giovedì 23 febbraio, l'arrivo a Pellestrina. «Un'opera attesa perché garantisce la piena operatività del porto anche nelle fasi di chiusura del Mose a partire dalla prossima stagione di sollevamenti» sottolinea una nota del commissario al Mose, Elisabetta Spitz.

Realizzata in anticipo sui tempi previsti dal Gruppo Cimolai su progetto della belga Sbe, la porta è trasportata via mare e posizionata nei prossimi giorni. Nelle prossime settimane è atteso anche l'arrivo delle otto porte della conca di Chioggia. Da cronoprogramma le due conche dovranno essere operative per l'autunno.