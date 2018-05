Galan, la Regione Veneto batte cassa: chiesti danni per 5,2 milioni

di Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Il momento è arrivato: dopo l'arresto, i processi e le sentenze,. Risulta al Gazzettino che siano scattate le procedure di esecuzione della condanna a carico di, chiamato a rifondere, come risarcimento per il danno all'immagine causato con lo scandalo Mose. La conferma arriva da Paolo Evangelista, procuratore della: «L'amministrazione si è prontamente attivata e noi stessi ne monitoreremo gli adempimenti, finché non sarà stato integralmente recuperato l'importo del credito».