VENEZIA La prima mossa l'ha fatta l'avvocato dello Stato, Giuseppe Fiengo, che dal 2015 è uno dei amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova. Ieri ha scritto al prefetto di Roma, che lo ha nominato, rassegnando le sue dimissioni, ma chiedendo anche chiarimenti su una legge - il Decreto Agosto, che istituendo la nuova Autorità per la laguna di Venezia, dispone pure la liquidazione del Cvn con i suoi amministratori - che non sarebbe, in realtà, così chiara. All'indomani dell'approvazione del testo di legge alla Camera, sono in tanti a domandarsi come avverrà, nelle sue varie applicazioni pratiche, questa ennesima rivoluzione nella gestione della salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Gli interessi in gioco attorno al sistema Mose, si sa, sono enormi. E le manovre per un riposizionamento di attori vecchi e nuovi sono iniziate.

TEMPI LUNGHI La nuova Autorità dovrà gestire il sistema Mose e l'ecosistema lagunare. Perché diventi operativa, però, ci vorrà del tempo. Fondamentale la nomina del presidente, per cui la legge non fissa una data. L'ipotesi è che possa avvenire entro l'anno. A ruota ci sarà quella del comitato di gestione, con l'approvazione di Statuto e del regolamento. Solo a quel punto la legge prevede un termine di sei mesi perché l'Autorità diventi operativa. Facile immaginare che si raggiungerà questo traguardo non prima della metà dell'anno prossimo.

Il primo ad arrivare (ed operare) a Venezia sarà, invece, il commissario liquidatore del Cvn. Il ministro delle infrastrutture lo deve nominare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. «La nomina comporta la decadenza di tutti gli organi anche straordinari del Cvn» recita il testo. I primi ad andarsene, quindi, saranno proprio gli amministratori straordinari: oltre all'avvocato Fiengo, che ha anticipato i tempi, l'ingegner Francesco Ossola.

A sei anni dallo scandalo tangenti, la loro opera, in effetti, può dirsi conclusa. Hanno avuto il merito di mettere ordine in un sistema che era stato pesantemente segnato dalla corruzione. Negli ultimi anni, però, avevano ricevuto critiche per lo stallo in cui erano finiti i lavori, con il meccanismo dei pagamenti alle imprese che si era inceppato, tra accuse reciproche con il Provveditorato. Infine la nomina del commissario per il Mose, Elisabetta Spitz, li avevi messi in secondo piano. Una stagione che si chiude. Ora per Ossola, che in questi mesi ha lavorato a fianco della Spitz, si parla di un possibile ruolo nella futura società in house che affiancherà l'Autorità. Tutta da capire, poi, sarà la reazione delle imprese del Cvn. Le grandi, già al centro dello scandalo, ora in crisi e fuori dai lavori, da tempo hanno intrapreso la via delle cause legali. Le piccole, che stanno portando avanti l'opera, attendono...

IL NODO PERSONALE In ballo c'è anche il destino dei dipendenti di Cvn, Comar e Thetis. In tutto 261 persone. Il Decreto agosto assegna alla nuova Autorità 100 dipendenti, prevedendo che qui vengano trasferiti i dipendenti del Provveditorato che si occupano di salvaguardia. In questi giorni negli uffici dell'ex Magistrato alle acque si stanno contando i papabili. In tutto una trentina, su oltre 80, ma il calcolo non è scontato, tanto meno il trasferimento. Infatti molti svolgono lavori a cavallo tra la salvaguardia e le altre funzioni del Provveditorato. Molti non sarebbero entusiasti del trasferimento. E soprattutto la riorganizzazione metterebbe a nudo la drammatica carenza di organico del Provveditorato, che oggi si regge anche sul lavoro di una quarantina di dipendenti di Cvn e Thetis qui distaccati. Che fine faranno? Ai dipendenti delle tre società della galassia Cvn, che perderanno il posto, è stato prospettato di entrare nell'Autorità o nella collegata società in house. Ma non hanno certezze, di qui la preoccupazione crescente. Il decreto precisa che ci dovrà essere una selezione pubblica per le nuove assunzioni nell'Autorità. E una qualche selezione dovrà esserci anche per la società in house. Un gioco aperto, tra i tanti.

