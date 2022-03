Mose, confiscati 1,2 milioni di euro ad un imputato

VENEZIA - Confiscati quasi 1,2 milioni di euro a una persona coinvolta nell'inchiesta Mose. La Guardia di finanza ha eseguito l'ordine della Procura della Repubblica di Venezia di esecuzione alla confisca disposta dal Gip nei confronti di un imputato per condotte corruttive. Il provvedimento si inquadra nella sentenza con cui è stata definita la posizione del soggetto: la pena è di un anno e 8 mesi di reclusione (pena sospesa) con la confisca del profitto del reato, cioè 1.166.311 euro. Le fiamme gialle hanno ricostruito quali sono i beni dell'imputato individuando i diversi atti di spoliazione patrimoniale posti in essere in favore dei propri congiunti nel corso dell'iter processuale. Sono state individuate diverse polizze assicurative contratte o intestate alla moglie ma alimentati con fondi dell'imputato.