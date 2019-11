Il commissario del Mose: «Un buco da 200 milioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA - Margini operativi altissimi per le aziende che hanno continuato a guadagnare sul sistema Mose , anche dopo gli arresti di cinque anni fa, anche quando il Consorzio Venezia Nuova è stata affidato ai commissari straordinari che ancora lo reggono. E le ultime scoperte di fatture strane sono di quest'anno, quando su richiesta della Procura della Corte dei Conti, gli stessi commissari hannodi Comar, dagli anni prima dell'inchiesta fino al 2019. Una verifica durata oltre sei mesi, conclusasi poche settimane fa, su fatture per affidamenti che andavano in gran parte alle tre grandi aziende del Consorzio, oggi sotto procedura: Mantovani, Condotte e Fincosit. A raccontarlo ieri è stato uno dei due commissari straordinari, l'avvocato Giuseppe Fiengo, ospite di Agorà su Rai Tre. «Adesso abbiamo fatto fare, su richiesta della Corte dei Conte, una verifica su Comar - ha spiegato -. Abbiamo guardato 18 mila fatture per cercare di capire. E ci siamo accorti che c'erano