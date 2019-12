di Roberta Brunetti

Grazie agli operai, tecnici e ingegneri del #Mose con i quali sono stato questa notte per la prima prova di sollevamento di tutte le 19 paratoie galleggianti alla bocca di porto di Malamocco.

A regime, con questo sistema proteggeremo #Venezia dalle acque eccezionali. pic.twitter.com/aKo2aq35S8 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 3 dicembre 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Eranoche dovevano - si disse - far ripartire il Mose nel dicembre 2018. Ebbene, un anno dopo, i cantieri annunciati non si sono ancora aperti.L'ennesimo appello, che arriva dopo il primo test di sollevamento ) dell'intera barriera di Malamocco.«L'augurio è che questi test siano il segnale del definitivo riavvio dei lavori per l'ultimazione del Mose - commenta Salmistrari -, ma non dimentichiamo che ci sono anche le opere complementari». Ancora al paloIl presidente dell'associazione costruttori fa un po' il punto dei lavori: «Le opere civili sono praticamente concluse, mancano quelle elettromeccaniche, un po' di compressori, le prove collaudo. Si può dire che alle bocche di porto siamo in dirittura d'arrivo. La preoccupazione delle imprese locali è che ora ci si limiti alle opere strettamente legate all'innalzamento delle paratoie. Ma il Mose non è solo questo».