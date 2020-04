Il Mose sotto la lente, la commissaria Spitz convocata in consiglio regionale

VENEZIA - L'audizione, in programma giovedì 30 aprile in seconda commissione consiliare del commissario straordinario per il Mose, Elisabetta Spitz, spicca nel calendario settimanale dei lavori del consiglio regionale. Spitz, sentita in via telematica, farà una ricognizione complessiva sullo stato di realizzazione dei lavori e sulle previsioni riguardanti la conclusione, la messa in esercizio, la gestione e la manutenzione delle dighe mobili, anche a seguito degli eventi meteorologici del 12 novembre 2019. L'agenda si apre oggi con la convocazione, in seduta ordinaria, del Consiglio regionale che proseguirà i lavori già calendarizzati con l'integrazione all'Odg della convalida della elezione del consigliere Joe Formaggio (Fdi). Quanto al lavoro delle commissioni, domani si riunirà la quinta per il parere di competenza alla Prima sul pdl di Massimiliano Barison (Vu) «Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi».



La quarta commissione esaminerà in sede di controllo della spesa il Programma 905 e 1102 del bilancio regionale «Aree protette, approfondimento della spesa regionale riferita alle attività di antincendio boschivo 2015-2018»; in sede di controllo della spesa e di valutazione delle politiche il «Riepilogo attività concluse - anno 2019 e approvazione attività in corso» e «La spesa regionale in occasione dell'Expo 2015». Mercoledì 29 aprile si riunirà la Prima commissione consiliare che esaminerà il Pdl della Giunta «Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022», il Pdl di Nicola Finco (LN), «Norme per la partecipazione dei Gruppi consiliari al sostegno delle politiche regionali». Verranno esaminate delle proposte di candidatura per il presidente e due supplenti del collegio sindacale della Sistemi Territoriali spa, dell'amministratore unico, Veneto Acque Spa e di tre componenti tra cui il presidente, e due supplenti del Collegio sindacale di Veneto Acque.



La Sesta commissione consiliare esaminerà il Parere alla Giunta sulla modifica alle disposizioni per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie. Sarà esaminato in sede referente, il Pdl di Alberto Villanova (ZP) «Iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e dell'attività motoria e sportiva». Infine, l'audizione su «Iniziative regionali di accrescimento del benessere sociale attraverso l'educazione economica e finanziaria. Risultati ad oggi conseguiti nell'ambito della campagna regionale di educazione finanziaria 2019-2020. 'Il futuro contà».



Saranno sentiti l'Assessore regionale Elena Donazzan e Santo Romano, direttore regionale dell'area capitale umano, cultura e programmazione comunitaria. La Terza commissione consiliare permanente, per le misure in occasione dell'emergenza da «COVID-19», sentirà l'Assessore Federico Caner. La partecipazione è estesa ala Sesta Commissione. Sarà esaminata in sede redigente il Pdl della Giunta «Prime disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico». Infine, saranno sentiti in audizione il Presidente della Provincia di Belluno, un referente dei Comuni di Borca di Cadore, Canale d'Agordo, Falcade, San Tomaso Agordino, il Presidente Consorzio di Bonifica Piave e il Direttore Generale Assoidroelettrica. © RIPRODUZIONE RISERVATA