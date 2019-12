Addio a Tullio Valery, 96 anni, di Zara: una vita per la Dalmazia veneta

VENEZIA - Si è spento ieri, 29 dicembre, a Venezia, Tullio Valery, storico esponente degli esuli fiumani e dalmati. Valery, che era nato a Zara nel 1923, quando Zara italiana era una delle dieci province del Veneto (le sette attuali, più Udine, Pola e Zara) aveva 96 anni. Valery è stato, con Ottavio Missoni e altri, uno dei maggiori animatori dell'associazionismo fiumano e dalmata. Fu assessore del Libero Comune di Zara in eslilio, e per tanti anni, dal 1996 al 2014, ha ricoperto il ruolo di "Guardian Grande" della Scuola Dalmata dei Ss. Giorgio e Trifone, a Venezia, istituzione culturale storica della presenza dalmata nella Serenissima.



IL CORDOGLIO IN REGIONE VENETO

Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Tullio Valery, « protagonista e custode della storia di Zara e della Dalmazia » . Una figura che, sottolinea Ciambetti, «vivrà per sempre in chi ama la libertà, la giustizia e verità». «Ai familiari e agli amici di Tullio Valery, alla Scuola Dalmata dei Ss. Giorgio e Trifone di Venezia, alle associazione e istituti culturali di storia patria dalmata di cui Tullio Valery fu animatore e motore, le mie più sentite condoglianze - prosegue Ciambetti - In questo momento esce di scena un grande protagonista della storia di Zara e della Dalmazia, ma la sua memoria sarà sempre viva in chiunque ami la libertà». Il presidente dell'assemblea legislativa veneta evidenzia come se ne sia andata con Valery «una figura prestigiosa di uomo che ha dedicato tutta la sua vita a custodire la memoria e alla difesa della cultura, identità e tradizioni dalmate. Non sbaglia chi dice che egli è vissuto per la Dalmazia. È vissuto per tenere alta e accesa la fiaccola della verità: attraverso Venezia egli fu punto di riferimento del variegato mondo dalmata che oggi lo piange». © RIPRODUZIONE RISERVATA