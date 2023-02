Spinea, scoperto cadavere di un uomo nel fossato Rio Cimetto

SPINEA (VENEZIA) - Macabro ritrovamento questa mattina, 12 febbraio: un cadavere è stato rinvenuto a Spinea nel Rio Cimetto. Si tratta del corpo di un uomo tra i 40 e i 50 anni, non riconoscibile. La vittima non aveva con sé i documenti, quindi al momento non si conosce la sua identità. A scorgerlo nel fossato è stato un passante che ha immediatamente lanciato l'allarme e chiamato le forze dell'ordine. Carabinieri e vigili del fuoco sono al lavoro per recuperare il corpo, dargli un'identità e comprendere le cause di quanto accaduto. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, l'uomo potrebbe essere finito nel Rio Cimetto a causa di un malore o per un incidente.

Nel Rio Cimetto aveva già perso la vita Maria Rosa Crea

A fine ottobre dello scorso anno 2022, Maria Rosa Crea è caduta nel Rio Cimetto. La donna stava passeggiando sull'argine vicino alla sua abitazione quando è scivolata ed è caduta dentro all'acqua dov'è morta senza riuscire a raggiungere la riva per mettersi in salvo né a chiamare i soccorsi.

