Morto Toni "Cartolina", il gondoliere simbolo di altri tempi

VENEZIA - Il suo detto era Cartolina, ma nella zona di San Stae e di Santa Marta era Il Toni. Così lo chiamava Antonella, sua seconda compagna. Se ne è andato per un male rivelatosi irrimediabile uno dei più conosciuti e stimati gondolieri: Antonio Silvestri, di 68 anni, una vita passata nello stazio del Molo. Anche il suo appellativo conserva un aneddoto: la sua compagna era una gran viaggiatrice e dai luoghi raggiunti inviava all'amore gondoliere una cartolina indirizzata allo stazio. Così il ripetuto: «Toni, ghe xe una cartolina», gli si è appiccicato addosso. Silvestri era andato in pensione 5 anni fa, ma aveva sempre tenuto ottimi rapporti con gli amici gondolieri, tanto che non si contano le telefonate affettuose dei pope che ieri hanno raggiunto i suoi tre figli: Tobia, Mita ed Igor. Andrea Balbi, presidente della categoria, ha passato una stagione a stretto contatto con Antonio.



IL RICORDO

«È stato un collega fantastico - lo ricorda Balbi - ha sempre amato il suo lavoro e si dava da fare anche per il bene del traghetto e della categoria. Era così gentile con il clienti che spesso, quando ritornavano, chiedevano di lui. Ora c'è amarezza in tutti noi, perché abbiamo perso un amico ed una persona stimata ed onesta». Il figlio Igor ricorda con nostalgia la condivisione della laguna e della pesca nelle forme tradizionali, mentre Tobia ha dedicato queste parole al papà: «Se ne va un pezzo gentile della città, un vero gondoliere da sempre in prima linea usando l'arma del cuore nella salvaguardia della città lagunare. In punta di piedi come il più esperto vogatore nel giorno più corto dell'anno se ne va lasciando tutti desiderosi di luce, salute e pace, conosciuti da viaggiatore, saltellando come in barca tra un paese e l'altro del mondo, a ricordo di tempi giocosi ormai passati ma comunque pronti a ritornare. L'amore reciproco di chi resta diventi motore trainante nel futuro di questi valori».



LA PASSIONE

Altra passione di Cartolina, infatti, è stato il viaggio inteso come forma di conoscenza e per questo ha girato mezzo mondo. L'ultima meta è stata l'India, dove ha soggiornato a lungo. Così lo ricorda Nicola Falconi, ultimo presidente dell'Ente Gondola: «Silvestri era un gondoliere classico, figlio ed interprete di una grande tradizione. Una bellissima figura, alto ed aitante, con occhi azzurri che indagavano la vita. Quando se ne va un gondoliere anziano svanisce con lui la testimonianza della Venezia più vera, anche dei tempi nei quali non era facile fare il gondoliere. Muore con Silvestri anche l'indispensabile passaggio della cultura delle tradizioni rivolto ai giovani gondolieri». Oltre ai figli, Antonio Silvestri la scia la moglie Erica e le sorelle Valeria e Daniela. Le esequie avranno luogo venerdì alle 11 a San Nicolò dei Mendicoli.